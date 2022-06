Eventi: Scoccimarro, premio Panathlon esalta veri valori dello sport

Conferito il riconoscimento all'ex cestita triestino Alessandro De Pol Trieste, 25 giu - "La pratica sportiva è importante perché favorisce, non solo il benessere fisico e la possibilità di invecchiare in salute, ma comporta anche l'applicazione di quei valori della competizione leale e solidale che il vostro sodalizio porta avanti con gli eventi che organizza sul territorio". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, in occasione del conferimento dell'edizione 2022 del Premio "El mulo de oro", organizzato dal Panathlon Club Trieste, all'ex cestita triestino Alessandro De Pol. Alla cerimonia che si è tenuta nel Palazzo della Regione hanno partecipato, tra gli altri, il vicesindaco di Trieste Serena Tonel, il presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin, il presidente regionale della Federazione regionale Pallacanestro Giovanni Adami e il presidente del Panathlon Club Trieste Franco Stener. E' passato inoltre a salutare l'amico De Pol anche l'allenatore della nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco. Rimarcando le qualità sportive e umane di De Pol, Scoccimarro ha ripercorso il periodo di quella Stefanel che arrivò a un passo dalle finali scudetto per poi 'migrare' a Milano per decisione della proprietà, lasciando comunque il titolo sportivo a Trieste affinché potesse rimanere nella massima serie. L'assessore ha poi spiegato come anche nello sport si possa perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale. A tal riguardo proprio la Regione ha inteso mettere in campo alcune azioni che vanno a premiare i comportamenti virtuosi dei tifosi delle più importanti squadre regionali fino a quelli dei praticanti dei tornei amatoriali. Infine l'esponente della Giunta regionale ha ricordato il progetto realizzato nelle scuole durante una sua precedente esperienza amministrativa: 'Vincenti nello sport, vincenti nella vita'. "Quel percorso fatto con i ragazzi e con i campioni sportivi di allora - ha concluso Scoccimarro - sarebbe oggi più attuale che mai, proprio perché fondato su quei sani principi di sport che animano anche l'attività del Panathlon". Il premio El Mulo de oro, istituito nel 2003 dal Panathlon Trieste, viene attribuito a una personalità o a una realtà dello sport cittadino che si è particolarmente distinta per bravura, risultati e aderenze a quelli che sono gli ideali fondanti del Club contribuendo a dare lustro a Trieste. ARC/GG