Eventi: Scoccimarro, Regione sempre al fianco delle forze dell'ordine

Trieste, 15 set - "È importante far conoscere la storia delle forze dell'ordine cadute nell'esercizio del dovere intitolando a queste persone le vie e le piazze della nostra città ma anche organizzando iniziative come quella odierna. Indossare una divisa non è un lavoro come un altro ma rappresenta una vera e propria missione. Come istituzioni non possiamo che rinnovare il nostro impegno per far conoscere ai cittadini l'importanza del lavoro di chi opera quotidianamente per la nostra sicurezza". Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che questa mattina ha partecipato alla presentazione del primo torneo di calcio "Coppa Trieste - Vittime del dovere Forze di Polizia". "Vanno sostenute tutte le iniziative pensate per far sentire la polizia al fianco dei cittadini. Un messaggio - ha rimarcato l'assessore - che deve arrivare forte e chiaro soprattutto ai giovani". Nel portare i saluti del governatore Fedriga e dell'intera Amministrazione regionale, Scoccimarro ha ricordato il legame che unisce Trieste alle forze dell'ordine. "Trieste è una città che storicamente - ha concluso - ha sempre saputo dimostrare grande riconoscenza verso chi porta una divisa". ARC/RT/gg