Eventi: Scoccimarro, ricordare la storia per costruire il futuro

L'assessore alla presentazione del sodalizio culturale 'Parleranno le pietre' Trieste, 2 dic - "Bene che da oggi ci sia una nuova associazione che ricordi la storia di queste nostre terre e dei drammi, come quelli delle foibe e dell'esodo, vergognosamente tenuti nell'oblio per decenni. Detto ciò, nessuno oggi pensa di utilizzare questo come strumento di lotta politica, perché l'obiettivo deve essere quello di custodire la memoria al fine di avere delle solide radici per costruire il futuro". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla presentazione dell'associazione culturale 'Parleranno le pietre', tra i cui scopi ha il recupero, la conservazione e la valorizzazione della memoria e dello stato d'uso del Parco della Rimembranza del capoluogo regionale. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, proprio il lavoro portato avanti dalla Regione sui temi ambientali "guarda non alle prossime elezioni ma ai prossimi decenni, al futuro che lasceremo alle nuove generazioni. In questa linea d'azione si inseriscono gli Stati generali della sostenibilità dell'Europa centrale e Alto Adriatico che vedranno riunite a Trieste le nazioni a noi contigue per ragionare e collaborare su un tema così strategico in chiave futura come l'ambiente". Infine, relativamente al Parco della Rimembranza, Scoccimarro ha sottolineato come l'occasione di una sua valorizzazione possa comprendere anche il conferimento di una testimonianza - "oggi rappresentata solo da una targa di marmo" - a quei quasi cinquemila triestini che nella Prima guerra mondiale non fecero la scelta di Nazario Sauro e di molti altri di unirsi al Tricolore, ma combatterono nell'esercito austroungarico. "Può diventare un'occasione - ha concluso l'assessore - affinché il ricordo della storia onori e unisca, senza divisioni, la memoria di chi in quel tremendo conflitto sacrificò la propria vita".