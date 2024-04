Eventi: Scoccimarro-Roberti, barca Ecoracer modello di sostenibilità

Presentato a Trieste il primo monotipo totalmente riciclabile al mondo, realizzato dalla Northern Light di Monfalcone Trieste, 11 apr - "Sostenibilità, economia circolare e riutilizzo dei materiali sono indice di una sensibilità ambientale acuitasi negli anni, nel mondo delle imbarcazioni così come in moltissimi altri ambiti. Il progetto della start up Northern Light di Monfalcone, che coniuga sport e ambiente tramite l'utilizzo di materiali che sostituiscono la vetroresina con resine termoplastiche, riciclabili a fine vita, è un bellissimo esempio di come l'attenzione al materiale e al rifiuto siano non solo concetti oramai assunti nel nostro vocabolario, ma anche punto di partenza per pensare a progetti sinergici di ampio respiro". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro in occasione del varo e presentazione della stagione velica 2024 dell'Ecoracer 30 One Design, la nuova imbarcazione eco sostenibile progettata e realizzata dalla Northern Light di Monfalcone con materiali 100% riciclabili. Nel corso della conferenza stampa, svoltasi nella sede dello Yacht club Adriaco alla presenza, tra le autorità, dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, del sindaco di Monfalcone Anna Cisint e del vicesindaco di Trieste Serena Tonel, è stata anche illustrata l'evoluzione della società da startup a impresa, con l'ingresso in nuovi mercati. Ecoracer One Design 30 è il primo monotipo totalmente riciclabile al mondo. Progettato da Matteo Polli e realizzato da Andrea Paduano, Sergio Caramel, Piernicola Poletti e Fabio Bignolini, ha uno scafo lungo 9,15 metri (delfiniera esclusa) ispirato a quello dell'ecoracer 25 e dal monotipo racer Corsa 915. Il materiale scelto per la costruzione, grazie alla tecnologia rComposite, permette il totale riciclo dell'imbarcazione a fine vita, ed è un mix di termoplastica e fibre di carbonio per lo scafo, fibra di lino per il pozzetto. La tecnologia costruttiva Composite garantisce il riciclo a fine vita dell'imbarcazione ed è in questo caso orientata alle performance: una matrice termoplastica abbinata alla leggerezza delle fibre di carbonio per lo scafo, mentre il pozzetto è stato realizzato utilizzando la fibra di lino. Scoccimarro si è complimentato con i quattro giovani che hanno dato vita alla nuova imbarcazione "green", ha plaudito ai soggetti investitori citando, in particolare, Enrico e Lilli Samer dell'omonima società armatoriale e ricordato come lo Yacht club Adriaco annoveri già la prima barca da regata (Arca Sgr) ad aver ricevuto una certificazione Epd, lo strumento scelto dalla Commissione europea per orientare i consumatori agli acquisti informandoli del ciclo di vita e consumi di qualsiasi prodotto. L'assessore Roberti, soffermandosi sulla valenza mondiale del progetto presentato e sull'importanza di attrarre sul territorio investimenti internazionali, ha rivolto un pensiero all'evento "Selecting Italy" svoltosi negli scorsi giorni a Trieste. "Ancora una volta - ha osservato Roberti - scopriamo quali e quante eccellenze siano sotto i nostri occhi e quanto sia importante portare all'attenzione il Made in Italy, che ci vede sicuramente riconosciuti a livello globale su alcuni settori quali il design e l'agroalimentare, ma meno su altri. L'impegno delle istituzioni non potrà che soffermarsi sul far conoscere sempre più le eccellenze locali per far volare la nostra economia, avere un impatto positivo anche sull'ambiente e dare la giusta gratificazione a giovani e brillanti imprenditori come gli artefici di Ecoracer One Design 30". ARC/PAU/pph