Eventi: Scoccimarro-Roberti, Stefano Furlan è simbolo amore Triestina

Trieste, 7 feb - Un plauso agli organizzatori delle tante iniziative che hanno la forza di mantenere vivo il ricordo di Stefano Furlan, un ragazzo che è diventato e rimarrà nel tempo un simbolo per i tifosi della Triestina. Questo in sintesi il concetto espresso dagli assessori regionali Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) nel corso dell'inaugurazione della mostra "Col tuo nome addosso" che rimarrà aperta nella sala Sbisà del Magazzino 26 fino al prossimo 1 aprile. "Per chi, come il sottoscritto, quel tragico 8 febbraio 1984 si trovava sugli spalti dello stadio Grezar risulta particolarmente emozionante guardare le immagini e visitare la stanza di Stefano, un ragazzo - ha affermato Scoccimarro - che ha perso la vita a soli vent'anni dopo aver tifato la propria squadra del cuore e senza aver fatto nulla di male". "L'alabarda sulla maglia e Stefano Furlan sono da quarant'anni i punti di riferimento della tifoseria della Triestina - ha sottolineato Roberti -. Questo giovane appassionato dell'Unione è diventato certamente il simbolo della curva ma rappresenta al tempo stesso anche una nobile occasione per creare iniziative di solidarietà. È molto positivo, infatti, che nel corso dell'intera manifestazione a lui dedicata saranno raccolte delle offerte benefiche in favore del reparto di oncoematologia e trapianti del Burlo Garofolo". "La Regione continuerà a sostenere progetti finalizzati al tifo pulito - ha aggiunto Scoccimarro -. L'auspicio è che la Triestina possa a breve ritornare a quei livelli che storicamente le appartengono. Fondamentale per raggiungere questi traguardi dotarsi di un centro sportivo per l'Unione, che già molti anni fa insieme all'allora presidente Amilcare Berti avevamo ipotizzato potesse chiamarsi Giulianello, e gestire lo stadio Rocco con una impostazione manageriale e professionistica".