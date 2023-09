Eventi: Scoccimarro, successo del canoa polo in Ponterosso a Ts

L'assessore alle premiazioni del torneo disputato nello storico canale Trieste, 18 set - "Complimenti agli organizzatori di questo torneo che, in una cornice suggestiva come quella del centro storico di Trieste, promuove una disciplina sportiva capace di coniugare lo spirito di squadra con la pratica della pagaia". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso delle premiazioni del Trofeo internazionale 'Ponterosso' di canoa polo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la manifestazione ha anche esaltato lo spirito di Trieste quale città di mare e quindi particolarmente legata agli sport d'acqua, con una lunga tradizione di campioni e di titoli. Scoccimarro ha poi rivolto i complimenti alla squadra vincitrice del Torneo, il Lerici "che dimostra - ha aggiunto - come i trofei non si vincono mai per caso, perché dietro c'è sempre un'organizzazione e un settore giovanile importante, non a caso il Lerici ha vinto anche il titolo under 18". Infine Scoccimarro, ricordando i propri trascorsi di praticante di canottaggio, ha sottolineato, in considerazione del folto pubblico che ha assistito alla finale, come questo evento abbia anche il merito di avvicinare i giovani agli sport del mare, che vengono praticati in un ambiente naturale all'insegna della sostenibilità. ARC/GG