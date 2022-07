Eventi: Scoccimarro, Triskell conferma importanza tutela della natura

Trieste, 6 lug - “La Regione continuerà a erogare contributi importanti a chi organizza eventi sostenibili dal punto di vista ecologico. In antichità i fenomeni naturali erano parte integrante delle credenze religiose. Noi oggi dobbiamo lavorare per evitare una contrapposizione uomo-ambiente. Al contrario, poiché siamo parte della natura, abbiamo il dovere di rispettarla e di consegnarla alle nuove generazioni in condizioni migliori”.

Lo ha affermato oggi a Trieste l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 del Triskell, il festival internazionale di musica e cultura celtica, che si terrà dal 22 al 31 luglio nella suggestiva cornice del Boschetto del Ferdinandeo anche grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel portare i saluti dell’intera Giunta regionale e in particolare degli assessorati al Turismo e alla Cultura, Scoccimarro ha sottolineato il ruolo delle nuove generazioni. “Come Assessorato alla Difesa dell’ambiente stiamo investendo tantissimo nei giovani affinché possano diventare dei veri e propri divulgatori della cultura ecologica, facendo formazione su queste tematiche anche a chi in passato - ha aggiunto l’assessore - non è mai stato sensibilizzato su quanto sia determinante salvaguardare il nostro pianeta”.

“Iniziative come Triskell vanno in questo senso. La tutela dell’ambiente non può essere un'esclusiva di una parte politica - ha sottolineato Scoccimarro -. Nel nome dell’ecologia non possiamo dire sempre di no a qualsiasi iniziativa o progetto di sviluppo. Dobbiamo insistere su un ambientalismo dal volto umano con l’uomo al centro di un sistema naturale che va rispettato fino in fondo”.

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che Triskell è un evento da vent’anni definito “ecofesta plastic free”. Piatti e bicchieri utilizzati durante il festival infatti sono tutti in materiale compostabile, dotato di certificazione, e possono essere gettati nei contenitori per la raccolta dell’umido.

“Questa Amministrazione regionale sta sostenendo tutte quelle realtà culturali e sportive - ha concluso Scoccimarro - che collocano l’ecologismo al centro delle loro attività”. ARC/TOF/gg