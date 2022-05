Eventi: successo "CultoMusica" frutto di lavoro che prosegue da anni

Trieste, 17 mag - Trieste si presta perfettamente al dialogo interreligioso e interculturale che è alla base della manifestazione "CultoMusica". Per valorizzare al meglio queste importanti caratteristiche e per far conoscere sempre di più questa città servono però le persone giuste. Non è un caso che l'attuale Amministrazione comunale, dopo lo straordinario "Concerto dei tre presidenti" del 2010 che ha cambiato la storia di questa parte dell'Europa, stia già lavorando a un nuovo evento di analoga portata internazionale. Questi risultati non arrivano infatti per caso ma sono il frutto di un impegno che va avanti da molti anni.



Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Autonomie locali in occasione della presentazione dell'edizione 2022 di CultoMusica, il ricco ciclo di concerti e iniziative culturali che coinvolgono le diverse fedi religiose presenti nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.



Questa città, che a un certo punto della storia è diventata un centro importante della Mitteleuropa, ha saputo creare rapporti stretti con i territori confinanti ma anche vissuto momenti molto difficili come - ha ricordato l'assessore - le due guerre mondiali, il sorgere di nuovi confini e la perdita di una parte del proprio territorio.



Per l'esponente della Giunta le condizioni oggi sono completamente cambiate. Confini e differenze con i popoli a noi vicini esistono ancora ma - ha sottolineato l'assessore - attraverso iniziative come CultoMusica e con il dialogo che si instaura con le comunità presenti sul nostro territorio e con quelle confinanti, Trieste continua a correre. Una crescita costante testimoniata da numerose statistiche.



L'auspicio, ha concluso l'esponente della Giunta regionale, è che una manifestazione come CultoMusica, che racconta così bene i valori più alti di Trieste, possa crescere sempre di più e possa essere un fattore di attrazione per questa città e per l'intero Friuli Venezia Giulia. ARC/TOF/gg