Eventi: Trofeo calcistico Nereo Rocco orgoglio internazionale per Fvg

Gradisca d'Isonzo, 1 set - Lo sport unisce popoli e culture e il Trofeo Nereo Rocco ne è una rappresentazione di grande valore.



Qiesto il messaggio che l'assessore regionale al Patrimonio ha portato alla presentazione della 36^ edizione del Trofeo Internazionale Nereo Rocco che inizia oggi a Gradisca e si concluderà il 7 settembre con la finale che si disputerà a Cividale del Friuli.



Negli anni, come è stato ricordato, l'evento ha portato a Gradisca migliaia di sportivi e appassionati ed ha contribuito a costruire il ruolo internazionale della Regione. I suoi valori travalicano lo sport e la Regione ne è orgogliosa anche per la memoria del Paròn Rocco che ne porta ancora alto il nome.



Otto le squadre partecipanti in due gironi. Nel girone A si sfideranno Pordenone Calcio, N.K.Bravo, N.K. Tabor Sezana, ASD Torviscosa; nel girone B a confrontarsi saranno U.S. Triestina Calcio, A.S.D. Ciarlins Muzane, N.D. Gorica e KFA-TP Mazembe. La mattinata è stata l'occasione per consegnare il Leone d'oro, riconoscimento a chi si è distinto nel settore sportivo nelle categorie dirigenti, allenatori, giornalisti, volontariato, sport paralimpici, squadre e società regionali di varie discipline.



Presenti in sala anche Bruno e Tito Rocco (figli di Nereo), il presidente della Figc Fvg Ermes Canciani e il presidente del torneo Franco Bonanno. ARC/SSA/gg