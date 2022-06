Eventi: turismo cresce in Fvg grazie a realtà come Fiera vini Buttrio

Udine, 8 giu - I primi dati sul turismo in nostro possesso ci confermano che il Friuli Venezia Giulia è ripartito alla grande. Manifestazioni storiche e di altissima qualità come la Fiera dei vini di Buttrio ci consentono di far scoprire e valorizzare ancora di più il nostro meraviglioso territorio.Lo ha evidenziato oggi a Udine l'assessore alle Attività produttive e al turismo nel corso della presentazione della 89. Fiera regionale dei vini in programma dal 10 al 12 giugno negli spazi di Villa di Toppo-Florio e nel suo parco storico, organizzata dal Comune di Buttrio e dalla Pro Loco Buri con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli.Nel corso della sua storia quasi centenaria, questo evento è stato fermato solo dalla guerra e dal Covid. Nel suo intervento l'assessore ha evidenziato che le tante e autorevoli realtà pubbliche e private impegnate nella realizzazione della manifestazione sono la testimonianza dell'importanza di questo evento che, oltre a mettere in mostra i migliori vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia, presenta iniziative dedicate all'agricoltura biologica, alla sostenibilità, alla cucina, alla musica, al cinema ambulante nei vigneti e alle auto storiche.L'esponente della Giunta regionale ha ricordato poi l'apporto fondamentale dei volontari nella gestione di eventi di questa portata. Senza questo esercito di persone perbene, altruiste e generose - ha detto l'assessore - difficilmente si potrebbero avere i risultati assolutamente positivi che in Friuli Venezia Giulia continuiamo a registrare.Il ruolo delle istituzioni, come la Regione da sempre vicina alla Fiera dei vini di Buttrio, è quella di accompagnare queste iniziative, vero e proprio volano per il turismo e la crescita economica dei nostri territori.Tra le novità di questa edizione la sinergia con il Comune di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina Città Italiana del Vino 2022. ARC/TOF/al