Eventi: Zannier, da Francy for children esempio di solidarietà

L'assessore al convegno organizzato dall'associazione Francesca Pecorari Trieste, 20 mag - "C'è sempre bisogno di esempi positivi e l'iniziativa dedicata a Francesca va proprio in questa direzione: divulgare e sensibilizzare, affinché se c'è qualcuno disposto ad aiutare un bambino che soffre gli venga offerta la possibilità di farlo". Lo ha detto oggi a San Lorenzo Isontino l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier che è intervenuto al convegno - organizzato all'interno dell'evento 'Francy for children' - titolato 'Aiutare come e perché' e realizzato negli spazi dell'azienda Lis Neris, guidata da Alvaro Pecorari, per promuovere le attività umanitarie dell'Associazione Francesca Pecorari. Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, nell'occasione di indicare una candidatura per il conferimento di un riconoscimento all'interno di Vinitaly "abbiamo scelto Lis Neris, oltre che per la capacità imprenditoriale e la qualità del prodotto, anche per quel valore aggiunto che si ispira proprio all'attività benefica dell'associazione". "Per questo percorso che state tracciando - ha concluso Zannier - e che ha portato concretamente un aiuto a molti bambini in tutto il mondo, a nome dell'Amministrazione regionale vi ringrazio di cuore, perché il bene che si può fare al prossimo è la ricchezza più grande". ARC/GG/pph