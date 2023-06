Eventi: Zannier, Festa sul Nonsel coinvolge tutta Destra Tagliamento

Pordenone, 17 giu - "La Festa sul Nonsel è una ricorrenza alla quale la Regione non può mancare. È una grande soddisfazione vedere come Pro Pordenone e Pro Loco Pordenone, assieme a tutte le realtà che hanno collaborato all'organizzazione della Festa, abbiano vinto la sfida di dare una visione più ampia di questa tradizionale manifestazione, integrando più attività in un momento di festa ma anche di promozione del territorio". Queste le parole dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia Stefano Zannier al momento del taglio del nastro della Festa del Nonsel, la grande festa dedicata al Noncello che animerà per tutto il fine settimana Pordenone con stand, eventi e iniziative d'animazione a 360 gradi. Un'iniziativa rivolta a un pubblico ampio, alla cui inaugurazione erano presenti, tra gli altri, l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante, e gli assessori comunali di Pordenone Monica Cairoli e Walter De Bortoli, oltre ai vertici della Pro Pordenone e della Pro Loco Pordenone. "Basta fare un giro tra gli stand allestiti sulle rive del Noncello per rendersi conto di aver di fronte qualcosa che va oltre i confini di Pordenone e guarda al territorio limitrofo - ha rimarcato Zannier -. È questo l'elemento imprescindibile, il vero punto centrale, per lo sviluppo integrato del territorio; gli organizzatori della Festa del Nonsel sono riusciti a riunire in un momento di incontro tutto quello che è il capoluogo della Destra Tagliamento con le aree limitrofe, creando un'unità di sentimento che favorisce la continua crescita del territorio. Un risultato non semplice da raggiungere per il quale Pro Pordenone e Pro Loco Pordenone meritano il plauso e la riconoscenza della Regione e della cittadinanza". ARC/MA/gg