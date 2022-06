Eventi: Zannier, "Festa sul Nonsel" ridà vita a tradizioni locali

Pordenone, 17 giu - "Una manifestazione che rinsalda il legame tra la città e il suo fiume e che riporta la gente ad apprezzare una bellezza paesaggistica e naturalistica per alcuni versi poco conosciuta". Così l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e foreste Stefano Zannier ha definito la "Festa sul Nonsel" organizzata dalla Pro Loco, che dopo due anni di stop a causa della pandemia oggi è stata nuovamente inaugurata alla presenza del presidente della Pro Pordenone Giuseppe Pedicini e dell'assessore comunale Walter De Bortoli. La manifestazione rappresenta un tradizionale appuntamento per valorizzare il fiume Noncello che attraversa la città e far conoscere l'importanza che ha avuto il corso d'acqua nel passato per lo sviluppo dell'insediamento urbano. Nell'arco di tre giorni sono previsti incontri musicali, spettacoli di danza, attività sportive, mostre fotografiche, artistiche e di artigianato, il tutto accompagnato da stand enogastronomici. "Palcoscenico" della festa sarà il ponte di Adamo ed Eva, altro simbolo della città di Pordenone. Per l'occasione l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e foreste ha voluto ricordare l'importanza di questa iniziativa che rinsalda le radici nelle tradizioni locali. "La Festa sul Nonsel organizzata in collaborazione tra Comune, Pro Pordenone e Regione - ha detto Zannier - è un importante momento per far conoscere la bellezza naturalistica del Noncello ma consente anche di raggiungere un altro obiettivo che è quello di promuovere i prodotti della nostra enogastronomia. Un modo intelligente di fare sistema tra ambiente, cibo e sapori dando valore alle tradizioni appartenenti alla nostra comunità". ARC/AL/gg