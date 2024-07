Eventi: Zannier, Montasio è eccellenza unica e valore aggiunto Fvg

Chiusaforte (Malga Montasio), 6 lug - "Una produzione al cento per cento sostenibile, interamente a chilometro zero, e un valore aggiunto unico e irripetibile di questa regione. È importante che eccellenze così peculiari e di qualità del territorio come il Montasio vengano promosse e valorizzate, con l'intento di trasmettere al consumatore il messaggio che dietro al prodotto finito c'è molto di più che un sapore e un profumo: c'è un intero ecosistema fatto di animali, persone e un ambiente conservato da una gestione attenta e costante". Con queste parole l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier ha portato il saluto della Regione all'evento "Mmmuu!!! Festival", svoltosi oggi nella Malga del Montasio (Chiusaforte) per celebrare i 250 anni dalla nascita del formaggio Montasio. L'evento è stato organizzato dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop e con il contributo di PromoTurismo Fvg. "Affinché le attività legate a questi prodotti artigianali di pregio possano essere portate avanti - ha ribadito Zannier - diventa indispensabile spiegare quali sono le difficoltà che gli allevatori continuano a sostenere per avere un latte sempre di qualità. Da un lato è il consumatore l'unico soggetto che può determinare se questo mondo può sopravvivere, dall'altro la promozione delle nostre tipicità è la strada da seguire per permettere al nostro sistema produttivo di continuare a gestire territori, produrre ad alti standard qualitativi e innovare i processi di produzione. In questo scenario - ha concluso l'esponente dell'Esecutivo - l'Amministrazione regionale continuerà a supportare il comparto attraverso specifiche linee finanziarie". Dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore Zannier ha consegnato ai presidenti dell'Associazione allevatori e del Consorzio di tutela del Montasio, Renzo Livon e Valentino Pivetta, una targa celebrativa a nome della Giunta regionale. Successivamente, l'assessore ha partecipato all'inaugurazione del nuovo caseificio realizzato con i fondi regionali della Direzione risorse agroalimentari ed entrato da poco in funzione sulla Malga del Montasio. ARC/PAU/gg