Eventi: Zannier, plauso della Regione al Premio cappello-Tavan

L'assessore alle premiazioni del concorso di poesia all'Istituto agrario di Spilimbergo Pordenone, 7 giu - "Mi fa molto piacere che un Istituto superiore di agraria sia promotore di un concorso letterario di poesia dedicato a due grandi maestri dell'arte poetica del nostro territorio come Cappello e Tavan. Le parole cultura e agricoltura hanno un etimo comune che è "coltivare". L'agricoltura di oggi e ancora di più quella del futuro ha bisogno più che mai di cultura, quindi di coltivare la mente. Perché la cultura ci aiuta ad affrontare le situazioni alle quali siamo impreparati. E poi perché serve a confrontarsi con i grandi cambiamenti e le grandi sfide che anche il settore agricolo ha di fronte". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando alle premiazioni del Concorso letterario "Germogli poetici", Premio di poesia per studenti dedicato a Pierluigi Cappello e Federico Tavan promosso - per il secondo anno - dall'Istituto di istruzione superiore "Il Tagliamento" di Spilimbergo e dell'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane "Lis Aganis" di Maniago. Al concorso hanno partecipato, oltre a diverse scuole sia primarie che secondarie del Friuli Venezia Giulia, anche molti istituti di tutte le regioni del nord Italia. Tre le sezioni in cui il Premio è organizzato per dare modo agli studenti si esprimersi nelle diverse forme artistiche: poesia in versi, poesia in musica e poesia visiva. In questa seconda edizione - come è stato spiegato dagli organizzatori e dalla giuria - il concorso ha visto allargare i confini con componimenti che sono arrivati anche da Lombardia e Liguria. Complessivamente è stata premiata, nelle diverse sezioni, una dozzina di studenti sia delle scuole primarie che secondarie di primo e secondo grado autori delle poesie. Una quindicina, invece, gli studenti segnalati per i loro lavori. Complimentandosi con tutti gli studenti che hanno partecipato e che si sono classificati l'assessore Zannier ha invitato i ragazzi "a non abbandonare lo studio della letteratura e della poesia perché apre la mente in qualsiasi campo". Rivolgendosi poi agli studenti delle classi quinte dell'Istituto agrario di Spilimbergo ha aggiunto: "L'agricoltura che troverete nel vostro futuro avrà bisogno di grande innovazione e anche di grandi intuizioni. Ci sarà la necessità di cambiare la cultura agricola ancora più di quanto stia avvenendo già oggi. E questo lo potrete fare meglio se vi sarete nutriti anche di cultura umanistica". ARC/LIS/pph