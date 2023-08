Eventi: Zannier, Rally Piancavallo è "motore" di promozione

Trieste, 4 ago - "Il Rally di Piancavallo è una corsa che ha fatto la storia nel panorama dello sport motoristico e che prosegue nel solco della tradizione, abbinando numerosi caratteri innovativi. Complimenti a Knife racing Maniago che, anche quest'anno, si è messa in gioco nell'organizzazione e che continuerà certamente a ottenere riscontri positivi da questa manifestazione". Questa la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier alla presentazione del 36. Rally di Piancavallo, svoltasi ieri sera a Montereale Valcellina. Alla serata introduttiva della kermesse in programma tra il 1 e il 2 settembre hanno partecipato, tra gli altri, il pilota Piero Liatti, campione mondiale nel 1997, e il navigatore Luigi Pirollo, vincitore del Piancavallo 1984. Zannier ha sottolineato la valenza del rally per il territorio: "un veicolo di forte promozione turistica - le parole dell'assessore - grazie all'interesse suscitato in tantissimi appassionati da fuori regione e dall'estero". La gara si articolerà in sette prove speciali per un totale di 84 km: dopo la manche di Poffabro del 1 settembre, il giorno successivo sarà la volta delle prove di Manazzons, Pradis, e Barcis-Piancavallo, da ripetersi due volte ciascuna. Le premiazioni finali avranno luogo a Maniago la sera del 2 settembre. ARC/PAU/al