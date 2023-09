Eventi: Zannier, Rally Piancavallo richiamo per montagna pordenonese

L'assessore al via della 36esima edizione della leggendaria manifestazione motoristica Maniago, 1 set - "Il Rally di Piancavallo è una competizione che è entrata nella leggenda delle manifestazioni motoristiche non solo nazionali, ma nel panorama e nel solco di una lunga tradizione di valenza europea che negli anni ha visto il meglio del rally internazionale correre nelle montagne pordenonesi. Una tradizione gloriosa che l'Aci di Pordenone e la società sportiva Knife Racing Maniago, nell'ultimo periodo, hanno meritoriamente saputo rilanciare riportando la corsa al centro delle sfide del campionato italiano". Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando alla partenza ufficiale della 36esima edizione del Rally di Piancavallo che si disputa nelle giornate di oggi e domani. La gara, inserita nel Campionato italiano Rally Asfalto, prevede due giornate molto intense: sono ben 111 gli equipaggi e le squadre che sono protagonisti di uno spettacolo itinerante, articolato su prove speciali per oltre 84 chilometri cronometrati nelle zone del Maniaghese dell'altopiano delle valli pordenonesi. In particolare, i percorsi toccheranno la Valcellina, Val Colvera e Val Cosa. Sarà un ritorno alla gloria del passato per una gara iconica del Friuli Venezia Giulia, organizzata nella nuova veste da Automobile Club Pordenone insieme a Knife Racing Maniago, che ritrova la validità del campionato tricolore a distanza di oltre venti anni, per la prima volta inserita nel calendario del Campionato italiano. "La Regione - ha aggiunto l'assessore - supporta il grande lavoro e gli sforzi compiuti dagli organizzatori e da tutti i volontari che si mettono a disposizione per la migliore riuscita della manifestazione e per tenere alto il livello della competizione in un periodo in cui l'intero mondo degli sport motoristici attraversa momenti non facili. L'elevato numero di partecipanti iscritti e i primi riscontri di pubblico testimoniano il successo registrato da Rally di Piancavallo anche per l'edizione di quest'anno". Zannier ha poi sottolineato la valenza della gara rallystica per il territorio: "Riportare il nome di Piancavallo, delle valli pordenonesi e del Friuli Venezia Giulia al vertice del circuito nazionale ha senz'altro un'importanza per l'attrattività turistica di tantissimi appassionati dei motori da fuori regione e anche dall'estero che per un lungo fine settimana si trasformano in visitatori del nostro territorio". La gara si articolerà in sette prove speciali per un totale di 84 chilometri cronometrati che ricalcano i tragitti storici del Rally Piancavallo: dopo la manche di Poffabro di oggi, domani sarà la volta delle prove di Manazzons, Pradis, e Barcis-Piancavallo. Le premiazioni finali avranno luogo a Maniago nella serata di domani. ARC/LIS/ma