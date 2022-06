Eventi: Zannier, studenti mosaicisti promotori del Fvg nel mondo

A Spilimbergo consegnati gli attestati di fine carriera scolastica a 16 ragazzi Spilimbergo, 24 giu - "Siate ambasciatori della professionalità di questa scuola e rendetevi promotori nel mondo delle bellezze artistiche e paesaggistiche presenti in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando oggi a Spilimbergo alla cerimonia di consegna degli attestati che assegnano la qualifica professionale di mosaicista ai 16 studenti provenienti da tutto il mondo che in questi tre anni hanno partecipato al percorso formativo all'interno dell'istituto di via Corridoni. Alla presenza del sindaco Enrico Sarcinelli e del presidente della "Irene di Spilimbergo", Stefano Lovison, l'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha in prima battuta rivolto un 'In bocca al lupo' agli studenti per la loro attività futura in campo lavorativo. Quindi ha lanciato loro un messaggio per fare in modo che questa professionalità maturata nel nostro territorio diventi un biglietto da visita per promuovere il Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. "Quelle messe in atto a Spilimbergo tra la scuola e le istituzioni che la sostengono - ha esordito - Zannier - sono relazioni molto importanti che hanno consentito di compiere un gioco di squadra con indubbi benefici per tutti. È stato un lavoro importante che ci auguriamo possa proseguire in futuro con chiunque le rappresenterà, per il bene della collettività e per la crescita professionale degli studenti". Rivolgendosi poi ai ragazzi l'assessore regionale ha ricordato loro che l'esperienza maturata a Spilimbergo "è solo il primo passo della vostra carriera, che vede le fondamenta posate all'interno della scuola mosaicisti. Con la vostra attività renderete al nostro territorio un duplice servizio: da un lato avrete modo di far apprezzare, con i vostri lavori, quanto avete imparato nel nostro istituto. Dall'altro, avrete modo di raccontare e far conoscere al resto del mondo la bellezza del Friuli Venezia Giulia, territorio che si può fregiare della presenza di una scuola di valenza internazionale, che diventa un elemento di attrazione turistica per la nostra regione". ARC/AL/gg