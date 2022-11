Eventi: Zannier, trasformare materie prime fondamentale per economia

L'intervento dell'assessore al centenario del Molino di Cordovado Trieste, 5 nov - "È motivo di orgoglio che un gruppo di dimensione così estesa come i Grandi molini italiani si sia insediato nella nostra regione per la trasformazione di materia prima. Il Molino di Cordovado è un'impresa la cui attività comprende un comparto agricolo di interesse fondamentale. Senza la capacità di trasformare il prodotto primario, infatti, diventa difficile fare agricoltura con un reddito sufficiente a portare avanti la produzione". Lo ha detto oggi a Sesto al Reghena l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha partecipato all'evento "100 anni di farina" con cui è stato celebrato il secolo di attività del Molino di Cordovado. L'evento ha compreso la visita guidata dello stabilimento appartenente dal 1996 al gruppo dei Grandi molini italiani, la prima azienda molitoria italiana e tra le principali d'Europa. Nel corso del suo intervento, l'assessore si è soffermato sull'attuale emergenza idrica e sulle azioni necessarie per contrastarle. "I livelli delle principali falde della regione sono ancora più bassi rispetto allo scorso agosto - ha evidenziato Zannier - ma è possibile intervenire per ridurre il consumo di acqua. Le misure adottate hanno già consentito di utilizzarne il 50 percento in meno che in passato; in futuro sarà possibile dimezzare ulteriormente la quantità consumata, a patto però che avvenga un cambio culturale prima ancora che colturale". "Solo in questo modo - ha concluso il rappresentante della Giunta - si potrà permettere la sopravvivenza dei prodotti locali ed evitare ulteriori modifiche all'assetto del territorio, che da anni sta vivendo il fenomeno dell'esplosione di nuove coltivazioni rispetto a quelle tradizionali". ARC/PAU/al