Eventi: Zilli, 67mo Premio Epifania valorizza identità Friuli

Udine, 4 gen - "Il Premio Epifania, anche in questa 67ma edizione, ha voluto rendere merito a persone e istituzioni che si sono particolarmente distinte con la loro attività portando lustro e onore al Friuli. Un riconoscimento di grande prestigio che premia chi ha saputo valorizzare il nostro territorio promuovendone l'identità e la friulanità intesa come quell'insieme di valori che vengono riconosciuti universalmente al nostro popolo". E' il commento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che parteciperà questa sera a Tarcento nella sala Margherita di viale Marinelli, al Premio Epifania. La commissione, di cui fa parte l'esponente regionale in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, ha deciso unanimemente di assegnare, quest'anno, il riconoscimento al 313° Gruppo addestramento acrobatico pattuglia acrobatica nazionale e a Paolo Petiziol, esperto di processi geo-politici e promotore delle relazioni tra il Friuli e i Paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica. "Le Frecce Tricolori, orgoglio friulano e nazionale, sono tra le migliori compagini acrobatiche aeree nel mondo e ben rappresentano i più alti valori dell'Italia e della nostra regione - indica Zilli -. Petiziol vanta numerosi incarichi professionali e diplomatici e contribuisce, da oltre quarant'anni, a promuovere il Friuli a livello internazionale; ha saputo inoltre incentivare il superamento dei confini per favorire l'integrazione fra popoli grazie ad una visione lungimirante che resta di grande attualità". "Dal 1956, il premio contribuisce a far conoscere quegli elementi che caratterizzano il Friuli e la sua gente valorizzando i meriti di chi ha saputo con il proprio impegno dare valore alla nostra terra - conclude Zilli -. I premiati di queste 67 edizioni sono un esempio a cui tendere ma anche un percorso che suggerisce un'identità 'aperta' alle sfide del presente per puntare con rinnovato slancio a nuovi traguardi". ARC/LP/pph