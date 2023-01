Eventi: Zilli a raduno arbitri, figure che insegnano lealtà e rispetto

Udine, 14 gen - "In un contesto come quello calcistico che si pone come una vera scuola di vita per molti bambini e ragazzi, il ruolo dell'arbitro è fondamentale. Una figura imprescindibile per insegnare ai giovani a vivere la vita con lealtà e rispetto e che può portare anche a ottenere importanti soddisfazioni. Al sacrificio e alla dedizione necessari per gli allenamenti si aggiunge l'elevata professionalità che ogni arbitro mette in campo in qualsiasi categoria". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore alle Finanze Barbara Zilli in occasione del raduno di metà stagione del Comitato regionale arbitri (Cra) del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento formativo si ripete ogni anno durante la pausa invernale dei campionati regionali e ha visto coinvolti i direttori di gara appartenenti alle varie sezioni della regione, con l'approfondimento di tematiche tecniche anche mediante la proiezione di video didattici. L'assessore Zilli, dopo aver portato il saluto dell'Amministrazione, ha voluto omaggiare con il simbolo della Regione Luca Zufferli, partito dalle categorie dilettantistiche e oggi arbitro di serie A, e ringraziare le numerose ragazze presenti all'incontro odierno. ARC/PAU/pph