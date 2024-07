Eventi:Zilli, Arma e Regione uniti per benessere della nostra comunità

Oggi la cerimonia del cambio del comandante della Legione Fvg dei militari dell'Arma Udine, 1 lug - "Il legame che unisce l'Arma dei Carabinieri e la Regione è da sempre forte, fondato su una collaborazione coesa e leale tra Istituzioni e forze dell'ordine, affinché sul territorio ci sia sempre maggiore presidio e tutela della sicurezza e sempre maggiore rispetto per chi indossa la divisa e difende la nostra Repubblica. I valori della Benemerita, di abnegazione e sacrificio, lo spirito di servizio e l'esserci sempre, sono condivisi dall'intera comunità regionale". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, che ha preso parte alla cerimonia del cambio del comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, tenutasi negli spazi della caserma "Attilio Basso", sede del Comando Legione, a Udine. Il generale di brigata Francesco Atzeni ha ceduto il comando al generale di brigata Gabriele Vitagliano, proveniente dal Comando provinciale di Firenze (già comandante provinciale di Latina). Atzeni si appresta ad assumere il comando del Reparto Autonomo del Comando Generale di Roma. Zilli ha ringraziato il generale di brigata Atzeni per la grande attenzione dedicata al territorio in questi tre anni di comando, suggellata da un gesto di grande legame e attaccamento alla cultura di queste terre, con la realizzazione del Calendario dell'Arma in lingua friulana: "ha messo a disposizione della comunità la propria dedizione e preparazione, rinnovando quel sentimento di gratitudine e di fiducia che da sempre contraddistingue il rapporto tra i cittadini e i Carabinieri, avendo la sensibilità di ben comprendere il contesto sociale e culturale in cui ha operato", ha fatto notare l'esponente dell'Esecutivo Fedriga. "Un benvenuto al generale di brigata Vitagliano, che ringrazio per le parole di apprezzamento che ha avuto nei confronti delle istituzioni e della nostra Regione - ha detto ancora Zilli che ha portato anche il benvenuto del governatore Massimiliano Fedriga: "come Amministrazione garantiamo a lui e a tutti i suoi uomini e donne massima collaborazione, per contribuire a mantenere saldi i valori e i principi propri delle nostre comunità". ARC/PT/al