Eventi: Zilli, azienda Vidoni testimone dei valori del territorio

L'assessore al 50esimo dalla fondazione dell'impresa di Montegnacco di Cassacco Trieste, 16 set - "Quest'azienda rappresenta una testimonianza di come i valori del lavoro, della famiglia e dell'identità culturale con il territorio possano guidare un'impresa negli anni, attraverso le generazioni, in un bel percorso di crescita e di sviluppo". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a Montegnacco di Cassacco in occasione del 50esimo anniversario della fondazione della Vidoni srl, azienda che si occupa della produzione, oltre che della fornitura e della posa in opera, di strutture e coperture in legno. In particolare di elementi strutturali di abete rosso e di elementi di pregio destinati alla falegnameria e all'industria del mobile. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, è da storie come quella della Vidoni che si comprende l'anima laboriosa e caparbia del Friuli, ricordando per altro il ruolo importante avuto dall'azienda nella ricostruzione dopo il terremoto del 1976, con la produzione di elementi strutturali per la realizzazione dei tetti delle case lesionate o distrutte dal sisma. Infine Zilli ha ribadito l'impegno della Regione in questi anni a favore delle imprese: dalle riduzioni fiscali a tutta la filiera contributiva per l'emergenza Covid, "consapevoli - ha concluso - di supportare un tessuto produttivo sano e soprattutto capace di reagire alle crisi, come tutti gli indicatori economici post pandemia hanno dimostrato". ARC/GG/pph