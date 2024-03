Eventi: Zilli, Campionati italiani sci aspiranti valore per territorio

Oggi la presentazione della manifestazione di sci alpino che coinvolgerà centinaia di giovani Tolmezzo, 5 mar - "Il nostro territorio merita iniziative di così grande importanza e di respiro internazionale perché ha avuto la maturità e la capacità di ragionare in squadra, favorendo e incentivando lo sviluppo di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, obiettivo che la Regione persegue con chiarezza e concretezza. La montagna friulana e quella carnica hanno il diritto di esprimere le loro straordinarie e poliedriche potenzialità; questo evento è l'ennesima conferma dell'impegno e delle riconosciute capacità delle tante associazioni e amministrazioni locali che, con coraggio e passione, collaborano per coinvolgere positivamente tanti ragazzi che vogliono praticare lo sport, e le loro famiglie". Lo ha sottolineato l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenuta questa mattina alla presentazione dei Campionati italiani aspiranti under 18 di sci alpino organizzati dall'associazione "Sci club Monte Daùda" di Zuglio, in collaborazione con Coni, Federazione italiana sport invernali (Fisi) - rappresentata oggi dal presidente del Comitato regionale Maurizio Dunnhofer -, PromoturismoFvg e Regione Friuli Venezia Giulia, con il brand "Io sono Friuli Venezia Giulia". I campionati si terranno tra Sella Nevea di Chiusaforte, Tarvisio-monte Lussari, e il monte Zoncolan in Carnia, tra l'11 e il 15 marzo 2024. Alla presentazione di stamani, che si è tenuta nella sala convegni della Comunità di montagna della Carnia, a Tolmezzo, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell'associazione "Sci Club Monte Daùda", Enrico Cavalieri, il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, e i campioni olimpici Manuela Di Centa e Silvio Fauner. "La passione e la tenacia dello 'Sci Club Monte Daùda', l'amore per il territorio e per le sue comunità dei suoi atleti e volontari, hanno messo in evidenza le vocazioni naturali delle nostre terre, facendo squadra tra pubblico e privato: questo crea un tessuto fertile, vivace e pronto ad accogliere nuove sfide come quella tanto attesa della Coppa del mondo di sci alpino a Tarvisio. Un sogno, quest'ultimo, che siamo certi potrà avverarsi, con un ritorno di immagine e feedback positivi estremamente importanti per tutto il Friuli Venezia Giulia" ha osservato Zilli, che ha portato i saluti del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga. Nel ringraziare lo "Sci Club Monte Daùda" per l'instancabile entusiasmo che lo porta a operare sul territorio già dalla fine degli anni '40 del secolo scorso, a favore di giovani e giovanissimi, l'esponente dell'Esecutivo ha ricordato la grande attenzione posta dalla Regione a iniziative come quella presentata oggi e agli investimenti fatti e previsti sui poli sciistici: "Crediamo nelle realtà che incentivano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a seguire campioni come Di Centa e Fauner, non solo nell'impegno nello sport ma anche per uno stile di vita sano, dall'alimentazione al movimento, e nella condotta che si ispira a valori come sacrificio e volontà, così che possano essere preparati per la vita, con una marcia in più anche per realizzare i propri sogni e non darsi per vinti in caso di caduta". Complessivamente saranno assegnati 10 titoli e 30 medaglie. I Campionati italiani aspiranti under 18 di sci alpino 2024, che si tengono per la prima volta in Fvg, coinvolgeranno circa 600 tra atleti e tecnici, provenienti da Italia e da sei Paesi esteri: Cile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Kazakistan, Polonia. Sono considerati la prova generale per i Mondiali Juniores 2025 di sci alpino a Tarvisio, il torneo iridato che torna sulle nostre piste dopo 23 anni. Il programma prevede lunedì 11 marzo le gare di Super Gigante (valido anche per Gran Prix Italia femminile) e della Combinata Alpina, mentre martedì 12 marzo prove di Discesa Libera; mercoledì 13 gara di Discesa Libera; poi dal Tarvisiano e Sella Nevea ci si sposta in Carnia sullo Zoncolan; con Slalom Speciale femminile e Slalom Gigante maschile (gare valide rispettivamente per Memorial Frandoli e Trofeo Agostinis Vetro); venerdì inversione delle due specialità con Slalom Speciale maschile e Slalom Gigante femminile; premiazioni giovedì al teatro Candoni di Tolmezzo. ARC/PT/gg