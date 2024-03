Eventi: Zilli, Campionati sci aspiranti premiano atleti e territorio

Questo pomeriggio le premiazioni al teatro Candoni di Tolmezzo Tolmezzo, 14 mar - "Il successo della manifestazione sportiva promossa dallo 'Sci Club Monte Dauda' conferma la grande attrattività del nostro territorio montano; con oltre 600 presenze tra atleti e tecnici provenienti dall'Italia e da sei Paesi esteri, i comprensori sciistici della Carnia e dell'Alto Friuli sono stati in questi giorni vetrina internazionale per tanti appassionati. Complimenti e un grande 'in bocca al lupo' per il futuro sulle piste agli atleti che hanno vinto e a tutti coloro che hanno partecipato alle gare, impegnandosi con grande spirito di sacrificio per raggiungere il traguardo. Siamo pronti ad accogliere nuove sfide come quella tanto attesa della Coppa del mondo di sci alpino a Tarvisio. Un sogno, quest'ultimo, che siamo certi potrà avverarsi, con un ritorno di immagine e feedback positivi estremamente importanti per tutto il Friuli Venezia Giulia". Così, questo pomeriggio, l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, che al teatro Cantoni di Tolmezzo ha partecipato alle premiazioni dei Campionati italiani aspiranti under 18 di sci alpino conclusi oggi e svoltisi sulle piste di Sella Nevea di Chiusaforte, in Carnia sul monte Zoncolan e nel Tarvisiano. Hanno preso parte alla cerimonia, tra gli altri, il presidente dello "Sci Club Monte Dauda" Enrico Cavalieri, il presidente del Comitato regionale della Federazione italiana sport invernali (Fisi) Maurizio Dunnhofer e gli atleti che si sono piazzati nelle prime posizioni delle diverse specialità. Sono stati complessivamente assegnati 10 titoli e 30 medaglie in questi Campionati che rappresentano la prova generale per i Mondiali Joniores 2025 di sci alpino a Tarvisio, il torneo iridato che torna sulle nostre piste dopo 23 anni. "Con questa manifestazione abbiamo raggiunto importanti traguardi: la valorizzazione e la promozione del nostro territorio al di fuori dei suoi confini, il piacere di poter premiare tanti giovani atleti, la gioia di vedere così tanti ragazzi e ragazze insieme all'insegna dei valori dello sport. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza la preziosa disponibilità dei volontari e delle famiglie che supportano lo 'Sci Club Monte Dauda' durante tutto il corso dell'anno - ha aggiunto Zilli -. Grazie a loro, infatti, i ragazzi possono svolgere attività sportiva con costanza, condurre uno stile di vita sano e intrecciare importanti relazioni, coltivando quei valori che sono alla base di ogni rapporto di amicizia e di collaborazione". ARC/PT/ma