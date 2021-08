Eventi: Zilli, Campionato uccelli canori continua tradizione a Osoppo

Osoppo, 1 ago - "Manifestazioni come queste rinsaldano le tradizioni e il valore del rispetto della natura: nella meravigliosa cornice del parco del Rivellino e del forte di Osoppo si può assistere a un vero concerto naturale a cielo aperto". Lo ha commentato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo al nono Campionato italiano uccelli canori che ha premiato oggi i migliori esemplari alla presenza del sindaco di Osoppo Luigino Bottoni e del consigliere regionale Edy Morandini. La mattinata è trascorsa all'insegna di una 'piccola Sanremo' in cui il melodioso canto di oltre seicento tra tordi, bottacci, sasselli, merli, allodole, tordine, fringuelli, peppole, lucherini, cardellini e quaglie è stato vagliato da trenta giudici nazionali. La manifestazione, sostenuta da PromoTurismoFvg, "permette di valorizzare il carattere della ruralità friulana - ha sottolineato Zilli - e il successo di partecipazione con concorrenti provenienti da molte regioni d'Italia dimostra che ospitare eventi di questo genere, che consentono a appassionati e famiglie di trascorrere una domenica diversa, è un ottimo investimento per il territorio". ARC/EP