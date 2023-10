Eventi: Zilli, campioni Libertas Ceresetto sono orgoglio per Fvg

Martignacco, 20 ott - "Nulla è più bello, appagante e sorprendente di una vittoria sportiva e quando arriva in una competizione a livello nazionale lo è ancora di più. La Regione è quindi orgogliosa di poter festeggiare il ritorno della maglia tricolore a Ceresetto dopo 12 anni, grazie alla magnifica prestazione di Ambra Savorgnano in squadra per il Friuli Venezia Giulia con Elena D'Agnese della Ciclistica Valvasone, ma soprattutto è orgogliosa di una società sportiva che non ha mai smesso di credere nei giovani e nei loro talenti, investendo in maniera concreta e convinta su di loro, nonostante le difficoltà che in 60 anni di attività, inevitabilmente, si sono presentate. Il merito è di chi non si è mai arreso, incarnando nel lavoro quotidiano per mantenere la Libertas a questi livelli proprio lo spirito dello sport e del ciclismo in particolare: le salite, la fatica, il sacrificio alla fine sono sempre ripagate dal traguardo tagliato, dalla gioia della vittoria, dai sorrisi alla fine della volata".È quanto detto dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in videocollegamento durante la festa organizzata dalla Asd Libertas Ceresetto per celebrare la maglia tricolore e le medaglie conquistate dai suoi atleti ai Campionati italiani su pista di Forlì. "In questi anni la Libertas si è contraddistinta anche per l'organizzazione del Giro del Friuli Under23, che compirà il prossimo anno i suoi primi 60 anni - ha aggiunto Zilli -. Un traguardo importante e di gran lustro per l'intero Friuli Venezia Giulia, quindi la Regione non farà mancare il proprio appoggio".L'assessore ha infine evidenziato che "la passione per il ciclismo nel nostro Friuli è qualcosa di importante, e il frutto di questo impegno è vedere i nostri ragazzi, come Matteo Fabbro, che proprio da qui è partito e ha portato assieme a Nigris e Rosso l'ultimo tricolore a Ceresetto, riuscire a diventare professionista. Esempi concreti che fanno bene a tutto il movimento e in particolare ai più giovani, perché sono la dimostrazione pratica che il sacrificio, il lavoro e la passione alla fine pagano nella maniera corretta".All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente del comitato regionale della Federazione ciclistica italiana Alessandro Brancati, e il sindaco di Martignacco Mauro Delendi. ARC/MA/gg