Eventi: Zilli, cittadinanza onoraria a Chiesa rinsalda legami con Fvg

San Daniele del Friuli, 21 set - "L'attribuzione della cittadinanza onoraria a Dino Chiesa è un atto che rinsalda i legami tra i corregionali all'estero e il Friuli Venezia Giulia riconoscendo loro il ruolo di ambasciatori della storia, delle tradizioni, delle eccellenze che questa regione sa esprimere in molti campi del sapere". Questo il commento dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli che stasera ha preso parte a San Daniele del Friuli alla presentazione del volume "Guida all'oratorio del pio Hospitale di Sant'Antonio Abate" e alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Dino Chiesa, il mecenate di origine friulana, emigrato in Canada oltre settant'anni fa, che ha sostenuto la realizzazione della pubblicazione culturale. "Il Friuli custodisce valori quali l'umiltà e la laboriosità, l'identità e il forte legame tra i friulani emigrati e la loro terra d'origine che attestano l'importanza del nostro territorio regionale", ha detto Zilli, aggiungendo che "Chiesa è un testimone dell'eccellenza che il Friuli ha esportato e continua ad esportare attraverso uomini e donne di grandi capacità, che hanno trovato "fortuna" all'estero, ma non per questo smettono di ringraziare e di ricordare la propria terra, anzi si fanno ambasciatori delle loro radici. Questo è sicuramente un grande orgoglio per la Regione e una ricchezza di relazioni che spesso genera nuove opportunità di crescita culturale, sociale ed economica". La presentazione del volume "Guida all'oratorio del pio Hospitale di Sant'Antonio Abate" si è svolta all'interno della chiesa, non più adibita al culto, che un tempo era riferimento del vicino ospedale intitolato al Santo, dove trovavano cura anche poveri, orfani, bambini abbandonati e pellegrini. Una vocazione che trova corrispondenza nell'inclinazione al sociale di Dino Chiesa, oggi settantacinquenne, partito dalla sua terra natale, San Lorenzo di Sedegliano, a soli tre anni, con la madre, per raggiungere il padre già emigrato in Canada. Titolare di Chiesa Group, società finanziaria e immobiliare fondata nel 1990, l'imprenditore è stato lead independent director di Green For Life, una delle maggiori aziende di gestione rifiuti del Nord America, e presidente della Canada Mortgage and Housing Corporation; è membro del consiglio di Morguard North Residential American Reit. Dino Chiesa è stato determinante nello sviluppo del Friuli Centre, un progetto per la Famee Frulane di Toronto. ARC/SSA/pph