Eventi: Zilli, con "Maurizio Ganz Camp" tornano emozioni a Tarvisio

Reana del Rojale, 29 mag - "Dopo la salita al Lussari del Giro d'Italia, Tarvisio si prepara ad accogliere altre emozioni che questa volta saranno vissute dai giovani calciatori e calciatrici che prenderanno parte al Maurizio Ganz Camp. L'iniziativa di Ganz e dei suoi collaboratori è la conferma di come gli eventi sportivi costituiscano un volano irrinunciabile di promozione della nostra Regione e di come il legame tra grandi campioni e la loro terra d'origine rinsaldi i valori di cui il Friuli Venezia Giulia è portatore". L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha portato il saluto della Regione, anche a nome del vice governatore con delega alla Sport Mario Anzil, alla presentazione del Maurizio Ganz Camp, il centro estivo riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni giunto alla sua 9. edizione e patrocinato dall'ex calciatore di serie A, che fu anche campione con il Milan di Zaccheroni. "Legare il nome di grandi atleti a una splendida località come Tarvisio è sicuramente un'opportunità per far conoscere la nostra terra, tanto più se a scegliere questa sede è un calciatore che ha qui le sue origini" ha detto ancora Zilli. "Questa esperienza è importante per la crescita dei giovani che qui imparano a giocare in squadra, nello sport come nella vita, frequentando una palestra di formazione personale" ha aggiunto ancora Zilli. Alla presentazione, che si è svolta nella sede della Mep di Reana del Rojale, ha partecipato in video collegamento lo stesso Maurizio Ganz che ha sottolineato il senso del Camp, rivolto a giovani atleti affinché, oltre al grande calcio, imparino l'amicizia, la serenità, la passione, il divertimento fondamentali nella crescita personale. Valori con cui è stato ricordato anche Enzo Cainero, patron dei grandi eventi sportivi reginali, la cui eredità è stata raccolta dal figlio Andrea, che affianca gli organizzatori nella realizzazione del camp. Quest'anno il Maurizio Ganz Camp si svolge, a scelta, in due località: a Tarvisio dal 25 giugno al 1 luglio e a Praia a Mare sulla costa calabra, dal 19 al 23 giugno. ARC/SSA/al