Eventi: Zilli, con squadra Giovanissimi Carnia Bike vince nuova sfida

Tolmezzo, 10 feb - "Quello che viviamo oggi è un momento importantissimo per tutto il movimento ciclistico regionale: grazie all'impegno di tanti volontari, della dirigenza e del presidente Fabio Forgiarini, 'Carnia Bike' ha saputo vincere infatti una nuova sfida, dotandosi della squadra dei Giovanissimi: un obiettivo che sappiamo la Asd aveva da tempo nel cuore e che oggi presenta con il giusto orgoglio a tutta la Carnia e a tutta la nostra regione. Un traguardo raggiunto grazie alla dedizione, all'entusiasmo e tanto sacrificio da parte dell'associazione: oggi si realizza un sogno che era anche quello di Enzo Cainero, grande amico di 'Carnia Bike'".Sono alcuni concetti espressi dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che questo pomeriggio, tramite un videomessaggio, ha portato il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla presentazione ufficiale della squadra ciclistica agonistica Giovanissimi di "Carnia Bike", illustrazione che si è tenuta nella sala convegni della Comunità di montagna presso il Museo carnico di via della Vittoria, a Tolmezzo.Nel ringraziare tutto lo staff della Asd, Zilli ha sottolineato "l'importanza che ricoprono associazioni come 'Carnia Bike' nel promuovere il ciclismo e lo sport tra i ragazzi, fin dalla tenera età. La squadra dei Giovanissimi amplia infatti l'offerta del ciclismo giovanile sul nostro territorio a favore di bambini in età compresa tra i 3 e i 12 anni, e approda per la prima volta in Carnia"."Con la sua attività costante, supportata dalla generosità e dal prezioso tempo anche di tanti volontari, la bella realtà del presidente Fabio Forgiarini - ha concluso l'assessore - risponde alle esigenze dei giovani di divertimento sano, di momenti costruttivi da trascorrere insieme agli amici; valorizza i promettenti vivai dei giovani sportivi. Sono realtà, peraltro, che sanno fare squadra anche col territorio, promuovendo la coesione di tutta la comunità, favorendo la condivisione di momenti di gioia ma anche di difficoltà, creando forza e sostegno nel gruppo. La comunità, insomma, continua a crescere e cresce sui pedali della 'Carnia bike'". ARC/PT/gg