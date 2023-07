Eventi: Zilli, D'Agaro azienda modello per dedizione e impegno

L'assessore è intervenuta all'inaugurazione della nuova sede dell'impresa friulana di autotrasporti Trieste, 8 lug - "Il successo imprenditoriale di questa famiglia è un modello di dedizione e impegno per generazioni che continuano a fiorire sul nostro territorio regionale. Il supporto economico e infrastrutturale messo in campo dalla Regione, all'interno delle varie misure previste dalle norme, ha consentito di consolidare e sviluppare le aziende che danno lavoro e contribuiscono al benessere delle comunità". Lo ha detto oggi ad Amaro l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli durante l'inaugurazione della nuova sede dell'azienda Autotrasporti D'Agaro and Co., operativa da quasi un secolo nel settore. Presente all'evento, tra gli altri, anche il sindaco di Amaro Laura Zanella. In riferimento al ruolo dell'Amministrazione, l'assessore ha ricordato il sostegno finanziario della Regione alle aziende che ha favorito l'uscita dal periodo di crisi dovuto al Covid, "rilanciando, nel caso della D'Agaro, un patrimonio vincente che si è tramandato da generazione in generazione". Ma l'impegno dell'Amministrazione, declinato attraverso l'attività dei consorzi, è testimoniato anche dalla vitalità di tutta la zona artigianale e industriale dell'area di Amaro, come ha spiegato Zilli. Infine l'assessore ha rimarcato la strada fatta dall'impresa D'Agaro in quasi cento anni di attività, partendo dai tempi difficili in cui c'era una condizione generale di povertà per arrivare alle brillanti performance imprenditoriali dei giorni nostri, "che sono il risultato del coraggio, della competenza e della grande passione di questa famiglia per il lavoro". ARC/GG