Eventi: Zilli, esercitazione Sater 1-23 rafforza attività prevenzione

Udine, 9 mag - "L'esercitazione interforze che si svolge oggi a Rivoli di Osoppo è un'attività strategica di prevenzione necessaria non solo alla formazione degli operatori ma anche ad accrescere la sicurezza delle nostre comunità. Siamo onorati che sia stata scelta come base operativa l'aviosuperficie Lualdi, che conferma così anche la sua centralità rispetto al territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che oggi a Rivoli di Osoppo ha assistito alle operazioni condotte dall'Aeronautica Militare e dal Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia nell'ambito di un'importante esercitazione di ricerca e soccorso, denominata SATER 1-23. Fulcro delle operazioni è l'Aviosuperficie AVRO della Fondazione Lualdi, che offre i servizi necessari e si trova nelle vicinanze dello scenario delle simulazioni, ambientate sui rilievi delle Alpi Carniche sopra Gemona del Friuli e Tolmezzo. "Oltre al valore intrinseco dell'esercitazione, la scelta di questo sito è arricchita dal contesto ambientale offerto alle numerose squadre che si sono cimentate in questa attività e che hanno potuto sperimentare le corrette risposte all'emergenza trovandosi di fronte ad eventi particolari" ha evidenziato l'assessore rivolgendo infine un "plauso agli organizzatori per aver scelto questi luoghi per la loro eccellente attività di addestramento". La Sater (soccorso aereo terrestre) è un formato di attività ricorrente che l'Aeronautica militare, tramite il Comando operazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico (Ferrara) propone più volte all'anno in diverse regioni d'Italia. L'eseritazione in Friuli Venezia Giulia si è avvalsa anche del supporto del 2. Stormo e del coinvolgimento di elicotteri di Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, oltre che della Protezione civile regionale e della stessa Aeronautica. Tra le azioni di addestramento di equipaggi e soccorritori sono state simulati anche l'imbarco e sbarco di personale con barelle e la discesa e risalita con verricello. ARC/SSA/al