Eventi: Zilli, Festa della zucca successo della comunità venzonese

Venzone, 22 ott - "La festa della zucca è un successo della comunità di Venzone che ha potuto affermarsi con una grande valenza turistica oltre che culturale e storica: si tratta di un evento che porta Venzone alla ribalta dei 'quattro venti', così come in tono medievale oggi è stato ricordato". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'inaugurazione della 30° Festa della zucca di Venzone, alla quale ha preso parte assieme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. "La Regione è molto soddisfatta che questo appuntamento sia ripreso dopo lo stop imposto dalla pandemia - ha affermato Zilli - e un plauso va agli organizzatori, PromoTurismoFVG, alla Pro loco Pro Venzone, al suo presidente Duilio Fadi, a tutti i suoi collaboratori e volontari che si sono prodigati affinché il Friuli riavesse una delle sue manifestazioni più caratteristiche dell'autunno. La comunità venzonese mantiene come un gioiello questo che è uno dei borghi più belli d'Italia e la Regione lo promuove, sostenendo anche questa festa, con impegno nella convinzione che la grande capacità di far emergere le sue origini storiche, la magnifica ricostruzione post-terremoto e il turismo lento costituiscano tre ingredienti alla base del grande valore di Venzone". Dopo lo stop imposto dal Covid, è ripresa quest'anno la tradizionale festa del week end del 21 e 22 ottobre, capace di attrarre sempre migliaia di visitatori e di curiosi, facendo da traino alle attività del territorio, coinvolte nell'organizzazione della festa, ma anche dei comuni limitrofi. "È infatti l'intera zona collinare - ha osservato Zilli - a trarre beneficio da questa splendida vetrina, che permette a chi entra a Venzone di fare un tuffo nel passato del Medioevo, quando la città fortificata era crocevia di scambi e di culture. Ma Venzone è oltre a questo un esempio unico del modello Friuli da mostrare con orgoglio a tutto il mondo: in queste pietre, in questi sassi c'è tutto il coraggio, la forza, la caparbietà della gente friulana, che dopo il terremoto del 1976 ha voluto che tutto tornasse ad essere com'era e dov'era". All'inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Venzone Amedeo Pascolo, il presidente e al vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e Stefano Mazzolini. ARC/EP/pph