Eventi: Zilli, Festival Cervignano esalta valori libertà e legalità

L'assessore alla presentazione dell'evento che si terrà dall'11 al 15 ottobre Trieste, 21 set - "In un mondo in cui la comunicazione è diventata troppo istantanea e spesso quindi anche molto superficiale, un momento di riflessione come quello offerto da questo Festival, con i suoi ospiti di grande qualità, diventa un'occasione preziosa per rendere tutti più consapevoli della realtà e delle contraddizioni della nostra contemporaneità". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione della presentazione della sesta edizione del Festival del Coraggio che si terrà a Cervignano dall'11 al 15 ottobre, dopo una serie di anteprime a Pordenone, Aquileia e Strassoldo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, l'evento rappresenta anche un'opportunità per ribadire i valori fondanti della nostra comunità, partendo dal denunciare quelle situazioni in cui i diritti fondamentali della persona non vengono rispettati, oppure in quegli scenari dove la criminalità organizzata e il degrado sociale producono un ambiente nel quale l'illegalità la fa da padrona e la libertà delle persone viene fortemente penalizzata. "In tal senso - ha aggiunto Zilli concludendo - va interpretata e apprezzata la presenza nella giornata inaugurale del festival di Rosalba Rotondo, la 'preside coraggio' di Scampia, e quella di don Aniello Manganiello, uomo di fede impegnato in prima linea nel contrasto alla camorra. Due esempi di come con il coraggio si può reagire, a partire dalla scuola, contrapponendo alla deriva dell'illegalità e della violenza la forza delle idee e dei valori che, con i giovani, devono essere patrimonio delle nostre comunità".