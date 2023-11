Eventi: Zilli, "Formaggio… e dintorni" promuove prodotto di qualità

Trieste, 10 nov - "Una rassegna unica in regione che si lega profondamente alla tradizione del Gemonese, da un lato valorizzando la produzione casearia locale e la storica attività delle latterie turnarie, dall'altro mettendo in risalto l'importanza dello spirito di comunità, come testimoniano l'encomiabile impegno profuso dalle associazioni e dai volontari e la concomitanza con un altro appuntamento molto sentito come la Giornata del Ringraziamento agricolo". Sono i concetti espressi oggi dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli all'inaugurazione della 22esima edizione di "Gemona, formaggio? e dintorni", organizzata dall'Amministrazione comunale locale, la Pro Glemona con i Comitati di Borgata, la Coldiretti, l'associazione Allevatori Fvg, Slow Food "Condotta Gianni Cosetti", l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese e altre associazioni. Il programma si articola nell'arco di tutto il fine settimana tra mostre-mercato, degustazioni e altre iniziative incentrate sul formaggio latteria che, fino a pochi anni fa, veniva prodotto dalle latterie turnarie molto diffuse nel Gemonese e che ora continua a essere un vero e proprio fiore all'occhiello, tanto da essere diventato un presidio Slow Food. "Eccellenze enogastronomiche del territorio come il formaggio - ha sottolineato Zilli - sono dei veicoli importanti per promuovere l'immagine della nostra regione su larga scala. E altrettanto importante è la salvaguardia di antichi mestieri che rappresentano la storia e l'identità dei nostri paesi, oltre che una garanzia della qualità dei prodotti". Presente al taglio del nastro anche Stephanie Zilli, la 46 di Alesso di Trasaghis affetta da Sla che domenica scorsa ha partecipato alla maratona di New York per diffondere la conoscenza su questa grave malattia. ARC/PAU/ma