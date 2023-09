Eventi: Zilli, Giro Fvg under 23 tributo speciale a Cainero

Rivoli di Osoppo, 1 set - "Oggi diamo il via alla seconda tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia in un clima di festa, assieme a campioni di livello indiscusso e con la consapevolezza che manifestazioni come questa non potrebbero esistere senza la tenacia e la volontà di chi spende gratuitamente forze e tempo per la loro riuscita. Per questo ringrazio sentitamente la Libertas Ceresetto, che si è prodigata nell'organizzazione, e la Fantoni per aver fortemente voluto la partenza nel piazzale davanti al proprio stabilimento. Un pensiero speciale e un tributo doveroso non può che andare a Enzo Cainero, che fu consigliere di amministrazione della Fantoni per oltre 40 anni e ci ha insegnato a far conoscere le bellezze del nostro territorio attraverso il ciclismo". Così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta in occasione della partenza della seconda tappa del Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia under 23, dedicata alla memoria di Enzo Cainero. Oltre 150 i concorrenti ai nastri di partenza della corsa, che si snoderà su un tracciato collinare di 156 chilometri per arrivare al Castello di Colloredo di Monte Albano. "Enzo sarebbe orgoglioso di tutti voi", ha sostenuto Zilli sul palco delle autorità, nel piazzale antistante allo stabilimento Fantoni, rivolgendosi ai ciclisti e agli organizzatori. "La sua presenza è forte qui con noi e non finiremo mai di dirgli grazie, consci che la sua eredità pesa sulle nostre spalle e che dovremo fare del nostro meglio per portare avanti il suo progetto". In mattinata l'assessore è stata presente anche a Gemona per il passaggio intermedio del 2° Giro del Fvg "Diabete a ruota libera" organizzato dallo Sweet Team, società impegnata nella promozione di sport e salute con il motto "Il diabete teme chi fa sport". Nel pomeriggio la rappresentante della Giunta tornerà invece ad accogliere i ciclisti del Giro under 23 al traguardo di Colloredo. ARC/PAU/ma