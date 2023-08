Eventi: Zilli, grazie a sport aggregazione e appartenenza a territorio

L'assessore alla presentazione della Gemonese calcio Trieste, 26 ago - "La forza di una comunità è rappresentata anche dai suoi simboli e dalla sua capacità di esprimere i propri valori attraverso lo sport, in particolare partendo dall'attività giovanile fino alla partecipazione ai campionati che raccolgono entusiasmo e interesse a livello dilettantistico. In questo senso la Gemonese è un esempio di organizzazione e di passione sportiva che rende orgoglioso un intero territorio". Lo ha detto ieri a Gemona del Friuli l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che ha partecipato alla presentazione della Gemonese calcio impegnata nella stagione che sta per iniziare del campionato di Promozione. Come ha spiegato l'esponente della Giunta davanti al folto pubblico presente per salutare la squadra, la maglia e i colori sociali sono anche un sentimento di appartenenza che viene tramandato da generazione a generazione, "con i padri e, in molti casi i nonni, che accompagnano i ragazzi sul campo a imparare non solo l'importanza dello stare insieme, ma anche del sacrificio e del rispetto per i propri compagni di squadra, l'allenatore, gli arbitri e gli avversari". Infine Zilli ha voluto ringraziare i vertici societari e tutti i tecnici della Gemonese per il loro prezioso lavoro, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche sociale "perché l'aggregazione è la base per far crescere un comunità unita, solidale e coesa". ARC/GG/pph