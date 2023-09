Eventi: Zilli, La Cividina simbolo del made in Italy

L'assessore all'inaugurazione della nuova sede dell'azienda friulana Trieste, 15 set - "L'inaugurazione della nuova sede de La Cividina testimonia la volontà di questa azienda storica della nostra regione di continuare a crescere e di aumentare la propria competitività, ispirata da criteri all'avanguardia nell'organizzazione, vivibilità, sostenibilità ed etica dell'ambiente di lavoro. Una realtà che fa del made in Italy il proprio marchio di fabbrica: uno straordinario esempio di promozione della cultura manifatturiera locale, sintesi perfetta di qualità, competenze tecniche e lavorazioni di pregio". Questo, in sintesi, il pensiero espresso oggi a Martignacco dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'azienda La Cividina, specializzata nella progettazione e realizzazione di collezioni di divani e poltrone di design. L'attività è stata avviata nel 1976 su impulso del fondatore Carlo Bulfoni e nel tempo ha portato l'impresa, che svolge l'intero processo produttivo in Friuli Venezia Giulia e oggi conta oltre 20 progettisti, 70 artigiani e quasi 2.000 clienti da più di 90 paesi, a diventare partner di importanti progetti di interior living in ambienti pubblici e privati. Nel 2018 La Cividina è stata la prima azienda di imbottiti in Italia a ottenere la "Certificazione di origine italiana del mobile", che certifica la qualità dei manufatti made in Italy e la provenienza nazionale delle sue fasi di produzione attestata da Catas e Cosmob, i più importanti laboratori di prova e certificazione per il settore legno-arredo in Italia. "Come Amministrazione regionale - ha rimarcato l'assessore Zilli - siamo orgogliosi e attenti alle produzioni dei maestri artigiani come la famiglia Bulfoni. Il loro impegno rafforza le filiere e offre alti standard di professionalità per i lavoratori. Elementi vincenti per far crescere il valore del made in Friuli Venezia Giulia nel mondo". ARC/PAU/gg