Eventi: Zilli, Luca Brollo Srl è esempio valore del lavoro

Tarcento, 8 lug - "Il valore del lavoro e la passione per la propria attività imprenditoriale, e per la propria terra, sono tratti distintivi della realtà produttive del nostro Friuli Venezia Giulia. Persone che, con grandi ideali, forza, abnegazione ed entusiasmo, uniti al desiderio di fare sempre del proprio meglio, contraddistinguono il loro agire, volto allo sviluppo del territorio e alla crescita non solo dell'attività economica ma anche alla creazione di nuove opportunità di lavoro". Lo ha sottolineato l'assessore regionale Barbara Zilli, intervenuta questo pomeriggio nella zona industriale di Collalto di Tarcento, al taglio del nastro della nuova filiale della "Luca Brollo Srl", evento cui hanno preso parte il titolare, Luca Brollo, la contitolare Cristina Giorgini, il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, e il sindaco di Artegna, Alessandro Marangoni. Oltre a festeggiare i nuovi spazi, la realtà produttiva ha celebrato oggi anche i 25 anni di attività. La "Luca Brollo Srl" si occupa di refrigerazione e condizionamento. Conta 11 dipendenti e opera per clientela di tutto il Friuli Venezia Giulia e anche per clienti della vicina Austria che apprezzano la sua eccellenza, la sua qualità e la professionalità dello staff. "Compito delle Istituzioni è quelli di favorire lo sviluppo di queste realtà produttive, linfa del nostro territorio. La Ragione non farà mancare il proprio appoggio, nella certezza che la tradizione 'del fare' sarà portata avanti nel tempo, superando ostacoli, con uno sguardo costante all'orizzonte, alla ricerca di nuove possibilità di crescita, con una ricaduta positiva per tutta la comunità" ha aggiunto l'assessore Zilli. ARC/PT/gg