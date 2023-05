Eventi: Zilli, mostra Ute Gemona valorizza talento e senso di comunità

Udine, 5 mag - "L'annuale mostra di creatività artistica e manuale organizzata a Gemona dall'Università della terza età (Ute) dà la possibilità a molti di coltivare le proprie passioni, scoprire nuovi hobby e, soprattutto, mantenere vivo un forte senso di comunità e appartenenza. Occasioni di socialità che hanno assunto ancora più valore dopo l'esperienza delle limitazioni imposte dal Covid". Questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione dell'inaugurazione della mostra "UteCreat(t)iva", che ha avuto luogo oggi pomeriggio nel cortile di palazzo Elti a Gemona del Friuli. In esposizione oltre 100 lavori creativi realizzati dai corsisti dell'Ute del Gemonese nell'anno accademico 2022/23. "Ogni artista - ha rilevato Zilli - ha alle sue spalle un diverso background di esperienze, da attività del quotidiano ad altre che vanno scomparendo, che rendono ogni manufatto di questa mostra un pezzo unico frutto di impegno, studio, maestria e tanta passione. Grazie a questa iniziativa, tutti i partecipanti hanno potuto condividere le proprie abilità con gli altri corsisti e, a loro volta, imparare qualcosa di nuovo". Per la prima volta la mostra "UteCreat(t)iva" è ospitata all'interno di palazzo Elti, nelle sale al piano terra messe a disposizione dell'Ute dall'Amministrazione comunale di Gemona. L'esposizione resterà aperta fino al 21 maggio e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 (solo orario mattutino i mercoledì). ARC/PAU/ma