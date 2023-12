Eventi: Zilli, Nova Gorica e Gorizia sede ideale meeting Interreg 2025

L'assessore ha incontrato il direttore della Direzione generale Regio della Comunità europea Slawomir Tokarski Trieste, 19 dic - "La Regione e suoi partner, a partire dal Gect Go, garantiscono il proprio appoggio e il massimo impegno a supporto della candidatura di Nova Gorica e Gorizia a ospitare l'evento annuale Interreg 2025, durante il quale si celebrano i 35 anni di questo importante programma comunitario, di modo da abbinare tale iniziativa a Nova Gorica Gorizia Capitale della cultura 2025. Sarebbe un'occasione importante per dimostrare concretamente l'efficacia dei progetti di cooperazione transfrontaliera anche attraverso le esperienze maturate in territori che hanno saputo trasformare un confine che una volta divideva i popoli e le città in una grande occasione di sviluppo, crescita e di amicizia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli dopo l'incontro con la delegazione guidata da Slawomir Tokarski, direttore della Direzione generale Regio della Comunità europea, durante il quale è stata paventata la possibilità di organizzare l'importante evento internazionale nel capoluogo isontino. "Abbiamo avuto modo di confrontarci con il direttore Tokalski sulla possibilità di candidare il nostro territorio ad ospitare tale evento e siamo molto soddisfatti di questo incontro - ha detto Zilli -. Organizzare il meeting annuale dell'Interreg nei luoghi teatro della Capitale Europea della cultura rappresenta l'occasione perfetta per dimostrare concretamente, con l'esempio di Go! 2025, che le politiche di cooperazione funzionano e vanno rafforzate nel contesto europeo". ARC/MA/al