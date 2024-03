Eventi: Zilli, nuova sede Cafc Tolmezzo aiuta sviluppo montagna

Oggi taglio del nastro dello sportello in via Candoni Tolmezzo, 20 mar - "Una buona gestione del servizio idrico pone le proprie basi nel radicamento sul territorio e soprattutto sul rapporto di fiducia che instaura il gestore con i cittadini. La nuova sede operativa di Consorzio acquedotto Friuli Centrale (Cafc) a Tolmezzo, con annesso proprio lo sportello per l'utenza, è la prova che questa ricetta è vincente". Lo ha sottolineato l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenuta oggi all'inaugurazione della nuova sede del Cafc di via Prometeo Candoni a Tolmezzo. All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Cafc, Salvatore Benigno, il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, e numerosi amministratori locali del territorio della Carnia, a sottolineare l'importanza e il sostegno di questo progetto per lo sviluppo economico e sociale della regione. A benedire i nuovi spazi è stato monsignor Angelo Zanello, parroco di Tolmezzo. "Nei nostri paesi, e in particolare in quelli montani, c'è una crescente necessità di servizi di prossimità e della presenza fisica degli sportelli dove potersi rivolgere per risolvere piccoli e grandi problemi, soprattutto pensando a fasce di popolazione non abituate, per età o consuetudine, a fare riferimento alla tecnologia - ha fatto notare Zilli -. Un plauso, quindi, a Cafc per questa nuova apertura, che si unisce agli investimenti sul territorio carnico per favorire l'omogeneizzazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato del territorio montano rispetto al fondovalle e sul depuratore di Tolmezzo, azioni che portano significative ricadute anche dal punto di vista occupazionale". Oltre alla base operativa dalla quale vengono presidiati attivamente i territori per garantire la massima qualità delle acque attraverso il Water safety plan, la nuova sede tolmezzina ospita pure gli uffici dei tecnici del Cafc dedicati alle pratiche di back office, garantendo un supporto completo e specializzato per tutte le esigenze tecniche e amministrative. Un team di 22 persone, composto da responsabili, impiegati e operai, evidenzia la dimensione e l'organizzazione della struttura, pronta a servire la comunità con dedizione e competenza. L'apertura dello sportello al pubblico, ogni martedì mattina e a settimane alterne, anche nel pomeriggio, insieme alla possibilità di fissare appuntamenti dedicati il venerdì mattina, è un ulteriore passo verso un servizio clienti più accessibile e personalizzato. ARC/PT/al