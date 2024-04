Eventi: Zilli, opera Scriptorium esalta ingegno e onora intero Fvg

San Daniele del Friuli, 3 apr - "Nel giorno in cui festeggiamo la nascita della Patria del Friuli, lo Scriptorium di San Daniele conferma quanto il presente sia imprescindibile dal recupero e dalla conservazione della memoria del nostro passato, delle nostre radici e della nostra profonda cultura. Una volta di più questo straordinario luogo ci restituisce la ricchezza del sapere antico unita all'applicazione di moderne tecniche di riproduzione. Un connubio tra passato e presente che ci aiuta ad avere fiducia anche nel futuro". Così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale alla presentazione delle realizzazioni "Scriptorium 2024", che si è svolta nella Sala Conferenze del Museo del Territorio a San Daniele del Friuli. Le maestranze dello Scriptorium, con il presidente Roberto Giurano e la direttrice Sabina Francescatto, hanno avviato due ambiziosi progetti per l'anno in corso, puntando alla riproduzione del celebre Codice sul Volo degli uccelli di Leonardo da Vinci, custodito nella biblioteca reale di Torino, e del Libro d'Ore MS 198, uno dei codici più preziosi e pregiati della antica biblioteca Guarneriana di San Daniele. "Il valore di queste opere è incommensurabile, così come è inestimabile l'opera svolta dallo Scriptorium sia nella tecnica di riproduzione, che nel contesto culturale in cui si inserisce la scelta e lo sviluppo di queste riproduzioni" ha detto ancora Zilli aggiungendo che "siamo difronte ad un'operazione culturale che restituisce la grandezza delle meraviglie dell'arte italiana, la straordinarietà dell'ingegno di Leonardo, simbolo della creatività italiana da cinquecento anni, e l'eccellenza dell'arte amanuense facendo dello Scriptorium un punto di riferimento internazionale che non può che fare onore a tutto il Friuli Venezia Giulia". Il Codice sul volo degli uccelli è un piccolo quaderno di 17 fogli in cui Leonardo da Vinci scrisse e illustrò i propri studi sul volo; lo Scriptorium potrà realizzarne cinque copie di cui quattro verranno destinate allo Stato Maggiore dell'Aeronautica e una resterà alla biblioteca Guarneriana. Il Libro d'Ore MS 198 è invece uno dei più minuscoli codici conservati alla Gaurneriana (appena 7,5x11,5 centimetri), di produzione probabilmente fiorentina, con preziosissime miniature cariche d'oro e colori. La cerimonia è proseguita con la presentazione al pubblico della nuova biblioteca al cui interno sono custoditi mille libri, risalenti tra il 1500 e il 1800, e cinquanta pergamene con bolle papali e bolle patriarcali, dono del friulano Ulderico Gropplero prima della sua morte. Lo stesso Ulderico Gropplero, originario di Santa Margherita del Gruagno, in comune di Moruzzo, era stato autore di libri illustrati per bambini, in particolare The Rainbow Goblins (1978) e The White Goblin (1996), noti proprio per la qualità e particolarità dei loro disegni a olio su quercia. ARC/SSA/gg