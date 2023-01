Eventi: Zilli, Premio Epifania espressione di identità friulana

Trieste, 4 gen - "Da ormai 68 anni il Premio Epifania vuole riconoscere l'opera di persone e istituzioni che contribuiscono a dare lustro al Friuli Venezia Giulia con il loro impegno in diversi campi. I premiati di quest'anno - lo storico Ferruccio Tassin, l'imprenditore Giuseppe Toso e la giovane scrittrice Ilaria Tuti - rappresentano al meglio l'insieme di valori che contraddistinguono l'identità della nostra terra, distinguendosi per laboriosità, impegno e umiltà. La commissione, di cui ho avuto l'onore di fare parte, ha deciso di riconoscere queste figure con il duplice intento di mantenere viva l'essenza identitaria del territorio e di aprire le porte verso il futuro e l'innovazione". Queste le parole dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, che parteciperà questa sera a Tarcento alla 68esima edizione del Premio Epifania. La consegna dei premi si svolgerà nella sala Margherita di viale Marinelli, nell'ambito delle manifestazioni della 95esima Epifania friulana che avrà il suo culmine il 6 gennaio con l'accensione dei fuochi epifanici, in particolare il "Pignarul Grant" nella località di Coia con i pronostici del Vecchio Venerando. "Un premio di prestigio - ha rilevato Zilli - che dal 1956 contribuisce a far conoscere le virtù del popolo friulano, mettendo in luce i meriti di chi ha messo a frutto le proprie capacità per promuovere l'immagine di questa terra". L'assessore ha poi tracciato un profilo dei tre premiati evidenziando le motivazioni che hanno portato al conferimento del riconoscimento. "Ferruccio Tassin - ha sottolineato Zilli - ha saputo valorizzare la cultura e la storia locale, con particolare riferimento ai territori del Goriziano e della Bassa Friulana. Giuseppe Toso, emigrato in Canada dove è ora titolare di un'attività di successo nel settore metalmeccanico, rappresenta invece il sacrificio dell'emigrazione delle genti friulane attraverso la figura dell'imprenditore che si è fatto da sé. Ilaria Tuti, infine, con la sua penna magistrale dimostra abilità nel disegnare e scrivere il Friuli portandolo alla ribalta letteraria internazionale". Oltre alla rappresentante della Giunta Fedriga, la commissione per l'assegnazione del Premio era quest'anno composta anche, tra gli altri, dai sindaci di Udine e Tarcento Pietro Fontanini e Mauro Steccati, dal presidente della Società filologica friulana Federico Vicario, dal presidente dell'Ente Friuli nel mondo Loris Basso, dal giornalista Amos D'Antoni e dal presidente dell'Associazione Pro Tarcento Nazareno Orsini. I premi consistono in diplomi di benemerenza e statuette realizzate dal maestro orafo Sergio Mazzola. ARC/PAU/pph