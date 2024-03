Eventi: Zilli, "Reson-Ice" svela la voce dei ghiacciai

L'opera poliedrica del "Ghiaccio che risuona" è stata presentata in occasione della Giornata mondiale dell'acqua Udine, 21 mar - "Conoscere un luogo attraverso le immagini è la cosa probabilmente più semplice, ma riuscire a farlo riconoscere dai suoni, dalla sua voce profonda, è una sfida accattivante da vincere. Un plauso va a Pietro Tonchia, a Paola Fattori e a tutti i professionisti e appassionati che collaborano a questo ambizioso progetto, che ha il compito anche di sensibilizzarci sull'importanza della sostenibilità e dell'ambiente". Sono le parole dell'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli che, questo pomeriggio, è intervenuta all'evento "Reson-Ice. Il ghiaccio che risuona", negli spazi della Torre di Santa Maria, presso la sede di Confindustria Udine, in occasione della "Word Water Day", la "Giornata mondiale dell'acqua" che si celebra domani. Lo speciale incontro è stato sostenuto, tra gli altri, anche dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, dal Comitato glaciologico italiano e dall'azienda "Maddalena" di Remanzacco. "Sul nostro territorio abbiamo ambienti unici e meravigliosi, come il ghiacciaio del Montasio, di cui oggi ho ascoltato per la prima volta la voce. Un'esperienza davvero emozionante e, al tempo stesso rivelatrice: testimonia quanto sia importante 'prestargli attenzione' per comprendere fino in fondo che ognuno di noi deve fare tutto il possibile per preservarlo" ha osservato Zilli. "Reson-Ice" è uno dei progetti vincitori di "Call Radio Utopia. Notizie dal mondo" lanciata in occasione della XVIII Biennale internazionale di architettura di Venezia 2023. La visionaria chiamata è volta a raccogliere notizie dal mondo sotto forma di contributi sonori e a metterli in scena, dall'1 al 5 agosto, all'interno del padiglione francese, quando il Ball Theatre si trasformerà in un teatro radiofonico, un palcoscenico concepito come un'antenna che riceve e trasmette e che si fa campo di sperimentazione, ricerca e dibattito. La risposta dal Friuli Venezia Giulia è il paesaggio sonoro "Reson-Ice", un progetto che unisce arte, natura e musica e trasmette un messaggio intenso e coinvolgente. L'audio capta il dialogo tra due ghiacciai: il ghiacciaio italiano a quota più bassa, Montasio-Alpi Giulie, che si mantiene resiliente, e quello del Monte Bianco, un paesaggio culturale che si auspica possa preservare l'ambiente glaciale. È stato ospitato anche alla Cité de l'architecture et du patrimoine di Parigi nell'ambito delle Giornate nazionali di architettura (JNA) e nel febbraio 2024 al Chicago Architecture Center. "Domani ricorre la Giornata mondiale dell'acqua e l'occasione che ci regala oggi 'Reson-Ice' è quella di sottolineare il valore inestimabile del nostro ghiacciaio del Montasio, l'importanza scientifica e in termini di prevenzione del suo monitoraggio e, non ultima, la forza divulgativa che iniziative originali come questa offrono per far conoscere e rispettare il nostro territorio". ARC/PT/gg