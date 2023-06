Eventi: Zilli, Sant'Antonio di Padova rinsalda senso comunità gemonese

Udine, 13 giu - "La comunità gemonese celebra oggi il Santo Patrono, Sant'Antonio di Padova; una ricorrenza molto sentita dall'altissimo valore simbolico e con radici profonde. E' espressione dell'identità di una comunità dove si intersecano cultura, liturgia, tradizione. E' un momento di aggregazione e di fede che rinsalda l'appartenenza ad un territorio e ne manifesta il legame profondo che unisce i cittadini". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della Santa messa presieduta dall'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, nel santuario di Sant'Antonio di Padova, a Gemona del Friuli, per celebrare la ricorrenza del Patrono della cittadina. Nel portare il saluto dell'Amministrazione regionale, Zilli ha sottolineato l'importanza della ricorrenza per la comunità "una celebrazione - ha detto - che non rappresenta solo un momento di festa ma un'opportunità di riflessione per approfondire la testimonianza del Santo Patrono e la sua valenza oggi". "Gemona - ha ricordato Zilli - rappresenta la 'porta' più a Nord del cammino dedicato a Sant'Antonio nel luogo dove si trova la più antica chiesa che gli fu intitolata nel 1248. Un percorso di fede, arte, storia e cultura che unisce, insegna e fa scoprire il senso di essere comunità attraverso i tanti luoghi in cui il Santo, tanto amato dalla popolazione, ha lasciato traccia". ARC/LP/gg