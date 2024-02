Eventi: Zilli, scuola superiore UniUd è leva per competitività Fvg

Udine, 9 feb - "La Scuola superiore universitaria dell'Ateneo di Udine è un'istituzione di eccellenza da cui ogni anno da vent'anni emerge il meglio del territorio: qui si formano i professionisti e i ricercatori che plasmeranno il futuro di questa Regione e saranno la leva per la sua competitività e sviluppo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo oggi all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola superiore universitaria di Toppo Wassermann e alla cerimonia per i vent'anni dell'istituzione, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga. "La filiera dell'università e della ricerca dà risposte di merito allo sviluppo - ha proseguito Zilli -, per questo la Regione è orgogliosa di aver irrobustito le linee di finanziamento a favore della formazione e dell'alta formazione, per le quali ha inserito oltre 50 milioni di euro nella finanziaria di quest'anno. Viviamo tempi complessi in cui il dinamismo dell'innovazione deve accompagnarsi alla capacità di adattamento a continui e profondi mutamenti. Per questo serve puntare sull'eccellenza, facendo in modo che i giovani che si diplomano qui abbiano la possibilità di restituire il proprio valore alla crescita del territorio. Anche per questo la Regione è impegnata a rafforzare l'attrattività del nostro sistema catalizzando competenze". Sono 167 gli allievi, provenienti da tutta Italia, formati in 20 anni di attività dalla Scuola superiore "di Toppo Wassermann" dell'Università di Udine. I due decenni di attività della Scuola e i suoi "super laureati" sono stati celebrati oggi con la consegna dei titoli finali ai 13 allievi che hanno concluso il percorso di studi nell'anno accademico 2022-23. La scuola è sostenuta dalla Regione e dalla Fondazione Friuli. Alcuni degli allievi che hanno terminato a Udine il loro percorso di alta formazione oggi lavorano alla Nasa, l'ente aerospaziale americano, o in istituzioni nazionali e internazionali come la Banca d'Italia e il Parlamento europeo, in multinazionali globali come Google ed Eni, sono imprenditori innovatori in settori di frontiera o intrapreso la carriera accademica, diventando professori o ricercatori in Italia e all'estero. All'inaugurazione, oltre al rettore dell'Ateneo friulano, Roberto Pinton e al direttore della Scuola, Alberto Policriti, sono intervenuti anche l'assessore all'istruzione, università e cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, il direttore dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), Pierpaolo Olla, il coordinatore del Polo "I Lincei per la Scuola" di Udine, Andrea Tabarroni, la rappresentante allievi, Martina Spollero, il presidente dell'Associazione Alumni della Scuola, Giacomo Alzetta. La cerimonia ha visto anche l'intervento della psicologa e psicoterapeuta Vera Slepoj e del musicologo Roberto Frisano. ARC/SSA/pph