Eventi: Zilli, Sportland valorizza territorio e fa crescere economia

Trieste, 14 ott - "Sportland ha rappresentato un cambio di passo per una parte della Pedemontana del Friuli Venezia Giulia. Questa importante manifestazione ha testimoniato concretamente la voglia di promuovere in modo diverso e maggiormente innovativo questo territorio, colpito in passato dal devastante terremoto del 1976". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli che questa mattina ha preso parte all'inaugurazione a Gemona del Friuli di "Gante", il laboratorio dedicato alla revisione e alla riparazione del parapendio. Promosso dal 2009 dal Comune di Gemona in collaborazione con la Regione e PromoturismoFVG, Sportland sta continuando a valorizzare l'economia e l'offerta turistica della Pedemontana e dell'Alto Friuli grazie alle molte discipline sportive che si possono praticare e alla presenza di campioni di livello internazionale. "Un altro pregio di questo progetto - ha sottolineato Zilli - è la capacità di mettere insieme gli amministratori di questa area importante del Friuli Venezia Giulia che collaborano attivamente per realizzare al meglio eventi di grande spessore come il Campionato del mondo di parapendio acrobatico, riconosciuto dalla Federazione aeronautica internazionale". L'assessore Zilli ha espresso inoltre grande soddisfazione nel vedere giovani imprenditori mettersi in gioco aprendo nuove attività che necessitano di investimenti, volontà e passione. "Iniziative - ha aggiunto in conclusione - che vogliono conquistare fette importanti di mercato, diventando un punto di riferimento per questo settore e valorizzando un ambiente naturale, unico e meraviglioso, come il nostro". Presenti alla cerimonia di inaugurazione di "Gante" anche i sindaci di Gemona del Friuli Roberto Revelant, di Trasaghis Stefania Pisu e di Artegna Alessandro Marangoni che è anche presidente della Comunità di montagna del Gemonese. ARC/RT/gg