Eventi: Zilli, Udin Jump competizione che esalta valori universali

Udine, 6 feb - "Vedere tanti giovani competere con tenacia e passione in una disciplina come il salto in alto, che ha regalato alla nostra Regione in un recente passato tanti campioni come il nostro indimenticabile Alessandro Talotti, è allo stesso tempo un orgoglio per il Friuli Venezia Giulia e un insegnamento per tutti, sul solco proprio di quei valori di cui proprio 'JJ' si era fatto emblema. Un atleta che ha fatto del rispetto, della compostezza, del sacrificio e della generosità le caratteristiche del suo essere campione. Valori universali di cui oggi l'evento Udin Jump si fa portatore a livello internazionale". Questo il messaggio che l'assessore alle Finanze Barbara Zilli ha rivolto stasera al pubblico e agli atleti presenti al palazzetto "Ovidio Bernes" di Udine dove si è svolta "Udin Jump", competizione internazionale giunta alla sua sesta edizione. L'evento è nella "top 3" del ranking mondiale della World Athletics, nell'ambito della classifica della Competition Performance, inserita nel circuito World Athletics Indoor Tour, il challenger che raggruppa i principali eventi indoor di tutto il mondo. Zilli ha ricordato l'impegno della Regione nel sostegno a tutti gli sport che si esplica sia nei contributi alle associazioni sportive sia nell'impiego di risorse finanziarie per mantenere adeguate, sicure e sostenibili le strutture e gli impianti sportivi in cui tanti ragazzi e ragazze possano allenarsi, gareggiare e crescere in modo sano. "Vedere qui oggi tanti giovani che credono nei valori fondanti dello sport e che vogliono vivere i propri sogni fino in fondo è particolarmente emozionante, come lo è anno dopo anno vedere la grande famiglia di Udin Jump crescere grazie a tanti amici di Alessandro Talotti. Grazie a loro il suo esempio, e soprattutto il suo desiderio di vedere nuovamente l'atletica leggera e il salto in alto tra gli sport più amati e praticati dai ragazzi, si trasformano in gesti concreti e in visione per il futuro" ha aggiunto Zilli. ARC/SSA/ma