Eventi: Zilli, Udin Jump dà lustro a Fvg e fa bene ai nostri giovani

Udine, 5 feb - "Il meeting di salto in alto 'Udin Jump' rappresenta un'eccezionale vetrina per tutta la nostra Regione a livello internazionale e soprattutto trasmette ai giovani quei messaggi sani di sportività e agonismo che hanno ispirato il grande ideatore di questa manifestazione, l'indimenticabile Alessandro Talotti, capace di raggiungere nella sua carriera ottimi risultati, diventando anche come uomo esempio concreto di coraggio e determinazione per noi tutti". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che questa mattina è intervenuta a Udine, a Palazzo D'Aronco, alla presentazione di "Udin Jump", competizione internazionale giunta alla sua sesta edizione. L'evento è nella "top 3" del ranking mondiale della World Athletics, nell'ambito della classifica della Competition Performance, inserita nel circuito World Athletics Indoor Tour, il challenger che raggruppa i principali eventi indoor di tutto il mondo. Presenti, tra gli altri, il presidente di "Udin Jump" e presidente provinciale Fidal, Massimo Patriarca, il manager degli atleti, Federico Rosa, e tanti atleti "di ieri", come il mito del salto in alto Javier Sotomayor, oltre alcuni dei partecipanti alla competizione che si svolgerà domani, 6 febbraio, a partire dalle 17.30, al palazzetto "Ovidio Bernes" di Udine. "Tra gli obiettivi che ci siamo posti come Regione c'è quello di lavorare in sinergia col territorio per creare un tessuto concretamente vicino a tutto il mondo del volontariato e delle associazioni che fanno dello sport uno dei loro punti forti - ha detto Zilli -. Il nostro compito, come amministratori, è quello di consegnare loro e ai tanti ragazzi e bambini che praticano attività sportiva strutture e spazi sempre più attrezzati e adeguati, sicuri e sostenibili dal punto di vista energetico, affinché quella che per tanti oggi è solo una passione diventi un'attività capace di regalare loro soddisfazioni e traguardi importanti da tagliare". "Il nostro impegno in questo senso è massimo, anche tenendo presente l'eredità importante che ci ha lasciato Talotti. La "sua" 'Udin Jump' trasmette un messaggio fondamentale: l'atletica e lo sport in generale formano il carattere, abituando fin da piccoli al sacrificio, al rispetto e alla disciplina, ingredienti necessari per poter raggiungere con tenacia gli obiettivi sportivi e della vita, e realizzare così i propri sogni", ha concluso Zilli.